МИД Литвы запретил "санкционному" Лукашенко въезд в страну

Юрий Сергиенко Мир 21:58, 19.08.2020 Обновлено: 22:26, 19.08.2020

Министерство иностранных дел Литвы составило санкционный список, в которой вошел Александр Лукашенко и еще десятки белорусских чиновников.

Он передан на утверждение Министерству внутренних дел, сообщает Delfi.

Всего в списке указаны 32 человека. Кроме Лукашенко, там есть представители силовых структур (ОМОН, КГБ) и Центральной избирательной комиссии. Их предлагают сделать невъездными в Литву.

"Мы начали процесс и применили национальные санкции против тех, кто совершал насилие, применял чрезмерную силу, против руководителей учреждений, ответственных за эти действия, против тех, кто фальсифицировал выборы", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Окончательное решение о введении санкций будет принимать МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз решил ввести санкции против Беларуси в связи с жесткими разгонами акций протеста после фальсификации результатов выборов президента.

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