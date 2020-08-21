МИД Беларуси предупредил ЕС о противодействии в случае введения санкций

Мирослав Семенюк Мир 17:00, 21.08.2020

Министерство иностранных дел Беларуси официально обратилось к странам ЕС, предупредив, что будет противодействовать в случае введения европейских санкций.

Как говорится в заявлении главы МИД Владимира Макея в Facebook, это будут не первые санкции в истории Беларуси.

"Мы их пройдем так же, как и предыдущие. Результат их действия вам известен. Все вместе мы точно потеряем время. Потеряем ритм, который нужен нашим странам и обществам, тем более в современном быстром мире", – отметил он.

По словам Макея, каждая из стран ЕС проходила "болезненные этапы национального взросления".

"Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов. Прошу простить, но мы не сможем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия", – подчеркнул министр.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси.

ЕС решил ввести санкции против Беларуси в связи с жесткими разгонами акций протеста после фальсификации результатов выборов президента.

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Мир

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