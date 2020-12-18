Microsoft пострадала от хакерской атаки на США, к которой может быть причастна Россия

Масштабная хакерская атака на правительственные ведомства США затронула и корпорацию Microsoft – крупнейшего производителя программного обеспечения.

Как пишет Reuters, в Microsoft заявили, что пользовались программами американской компании SolarWinds, к компьютерным системам которой получили доступ хакеры.

Не исключено, что продукция Microsoft также могла быть использована для распространения вредоносных программ. Однако в компании не уточнили, о каких именно продуктах идет речь.

Также не сообщается, сколько пользователей ПО Microsoft могли стать уязвимы для кибератак.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры, работавшие на иностранное правительство, похитили данные нескольких американских ведомств, среди которых Министерство финансов, а также Управление по коммуникациям и информации.

По данным СМИ, речь идет о российских хакерах из группы APT29 (Cozy Bear), которые работают на российские власти.

Всего российские хакеры атаковали три американских штата, а среди их целей было несколько федеральных ведомств, в частности Пентагон и Госдеп.