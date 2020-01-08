Таким запам‘ятається 8.01.20, сьогодні про втрати людських життів/авіакатастрофа нашого пасажирського літака, версія випадкове збиття ракетою в зоні військових дій/ і можливо ми за крок до глобальної війни...
Офіс Президента 🇺🇦 зробіть офіційну заяву про ситуацію з поверненням президента з Оману в Україну!
Це вже питання національної безпеки.
Швидше за все сьогодні вночі розпочалась війна на Близькому Сході.
Федеральне агентство авіаційної безпеки США заборонило польоти цивільної авіації над країнами Близького сходу.
Іран здійснив ракетний удар по базі США "Аль Асад" в Іраку. За даними ЗМІ, всього було нанесено 13 ударів.
Атакована третя база США - Кемп Кук. Звіти свідчать мінімум про п'ять ракет. І про те, що це далеко не остання база в списку ..
Якщо США відповідатимуть на ці удари - їх буде ще більше.
Також Іран загрожує союзникам США - Саудівської Аравії, Еміратам, Кувейту, Йорданії, Бахрейну.
Якщо союзники підтримають США - Іран вдарить і по ним.
Перси вимагають від американців покинути Ірак.
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