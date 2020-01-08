Таким запам‘ятається 8.01.20, сьогодні про втрати людських життів/авіакатастрофа нашого пасажирського літака, версія випадкове збиття ракетою в зоні військових дій/ і можливо ми за крок до глобальної війни...

Офіс Президента 🇺🇦 зробіть офіційну заяву про ситуацію з поверненням президента з Оману в Україну!

Це вже питання національної безпеки.

Швидше за все сьогодні вночі розпочалась війна на Близькому Сході.

Федеральне агентство авіаційної безпеки США заборонило польоти цивільної авіації над країнами Близького сходу.

Новости Убийство Сулеймани и ущерб России

Іран здійснив ракетний удар по базі США "Аль Асад" в Іраку. За даними ЗМІ, всього було нанесено 13 ударів.

Атакована третя база США - Кемп Кук. Звіти свідчать мінімум про п'ять ракет. І про те, що це далеко не остання база в списку ..

Якщо США відповідатимуть на ці удари - їх буде ще більше.

Також Іран загрожує союзникам США - Саудівської Аравії, Еміратам, Кувейту, Йорданії, Бахрейну.

Якщо союзники підтримають США - Іран вдарить і по ним.

Перси вимагають від американців покинути Ірак.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!