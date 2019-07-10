Между США и Британией разгорелся скандал с оскорблениями: в чем дело

Между Британией и США разгорелся скандал на фоне взаимных оскорблений. Так президент Дональд Трамп нелестно отозвался о премьер-министре Терезы Мэй, а министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант ему ответил.

Посол Британии Ким Даррок назвал Трампа "неумелым" и "некомпетентным". После этого Трамп в Twitter раскритиковал Мэй за ее стратегию по Brexit, заявив, что она создала "беспорядок". Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп также заявил, что Белый дом больше не будет работать с Дарроком. В свою очередь Хант написал, что комментарии Трампа "являются пренебрежительными и ложными относительно нашего премьер-министра и моей страны".

Хант заявил, что американские дипломаты дают свои частные мнения госсекретарю Майку Помпео, как и британские дипломаты сделали то же самое своим начальникам в Лондоне.

"Вы говорили, что британско-американский альянс является величайшим в истории, и я согласен. Но союзники должны относиться друг к другу с уважением, как и Тереза ​​Мэй всегда делала это по отношению к вам", – отметил Хант.

"Послы назначаются правительством Великобритании, и если я стану премьером, наш посол останется", – добавил он.

Тереза Мэй и Дональд Трамп 24 Канал

Как сообщает BBC со ссылкой на Министерство Соединенного Королевства, Ким Даррок покинет свой пост. Подробности не раскрываются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп советовал Британии выйти из состава Европейского союза даже без соглашения, если Брюссель не согласится на ее условия.

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