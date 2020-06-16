Между пограничниками Китая и Индии произошел бой: погибло более 20 человек

На границе Китая и Индии произошли столкновения между пограничными отрядами этих стран. В результате конфликта более 20 человек погибли.

Как сообщает The Guardian, вечером 15 июня в провинции Ладакх, что по соседству с Кашмиром, индийский патруль столкнулся с китайскими войсками на узком горном гребне. Согласно словам их источников, кто-то столкнул индийского офицера в реку, из-за чего и началась масштабная стычка.

Обе стороны вызвали подкрепления и в общей сложности в ту ночь сражались около 600 человек. В издании отмечают, что пограничники в этом регионе не носят оружие, чтобы избежать эскалации конфликта, поэтому в ход пошли подручные средства.

"Несколько часов, вплоть до полуночи, между двумя сторонами происходили ожесточенные столкновения, в качестве оружия использовались камни и железные прутья, хотя выстрелов не было", – говорится материале.

Известно, что в результате боя погибли двое индийских солдат и офицер, а после от ран и переохлаждения скончались еще 17 членов их армии. Также в правительстве Индии сообщили, что несколько солдат пропали без вести и, вероятно, они тоже погибли. Отмечается, что это первые смерти в регионе за 45 лет.

Карта конфликтной зоны The Guardian

Профессор стратегических исследований в Центре политических исследований в Дели заявил, что этот бой стал переломным моментом.

"На политическом уровне отношения между Китаем и Индией больше не будут прежними", – заявил он.

Сейчас в Индии заявляют, что Китай нарушил консенсус о соблюдении линии фактического контроля, а командующий китайской армией в западном регионе Чжан Шули, наоборот, винит во всем Индию.

"Индийские силы пересекли контрольную линию и преднамеренно начали провокационные атаки, в результате чего обе стороны вступили в интенсивный физический конфликт, который привел к жертвам", – заявил он.

Китайский и индийский пограничник AFP

Стоит отметить, что у Китая и Индии существует давний спор относительно территорий на их границе. Он обострился в апреле, когда Китай ввел туда свои войска.

Сама проблема появилась еще в 1947 году во время разделения территорий британской Индии. В 1962 году между Индией и Китаем произошла пограничная война, в результате которой вторые получили контроль над регионом Аксайчин. С тех пор между странами происходят постоянные столкновения на границе.

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