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Между Израилем и ЕС назрел скандал: отменена "высокая" встреча

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Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини отменила свое участие в конференции, которая состоится в Иерусалиме 11 июня.

Причиной стал отказ премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, котрый сообщил о невозможности встретиться в этот день, передает Haaretz.

Дипломатические израильские источники сообщили, что " позиции Могерини очень враждебные".

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Причиной отмены визита, согласно источникам в ЕС, была не поведение Нетаньяху, а "другая повестка дня".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Североатлантический альянс не будет поддерживать Израиль в его возможной войне с Ираном.

Персоны
Беньямин НетаньяхуФедерика Могерини
Место
Израиль
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