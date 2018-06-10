Между Израилем и ЕС назрел скандал: отменена "высокая" встреча

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини отменила свое участие в конференции, которая состоится в Иерусалиме 11 июня.

Причиной стал отказ премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, котрый сообщил о невозможности встретиться в этот день, передает Haaretz.

Дипломатические израильские источники сообщили, что " позиции Могерини очень враждебные".

Причиной отмены визита, согласно источникам в ЕС, была не поведение Нетаньяху, а "другая повестка дня".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Североатлантический альянс не будет поддерживать Израиль в его возможной войне с Ираном.