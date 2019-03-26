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Метро вырубилось, дворец президента без света: в Венесуэле произошел очередной блэкаут

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В Венесуэле 25 марта произошло новое масштабное отключение электроэнергии в нескольких штатах.

В частности, без света остались и районы столицы Каракаса, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Свет исчез в квартале, где расположены президентский дворец и большинство министерств.

Также было объявлено о закрытии метро. Электроснабжение отключили в некоторых западных штатах страны.

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Метро вырубилось, дворец президента без света: в Венесуэле произошел очередной блэкаут

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заверил, что причиной нового блэкаута стала кибератака.

"Отключение электроэнергии, зафиксированное в понедельник в Венесуэле, спровоцированное проведенной кибератакой, нацеленной на ГЭС Гури", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле в субботу, 23 марта, прибыли два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту.

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Персона
Николас Мадуро
Место
Венесуэла
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