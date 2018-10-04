''Метод эффективной пощечины'': друг Путина оскорбил ромов, те массово ответили

Президент Чехии Милош Земан, поддерживающий политику лидера РФ Владимира Путина, обвинил ромов в нежелании работать. При этом он назвал пощечину "гуманным и эффективным методом" против тунеядства.

При социализме, отметил президент, их обязывали трудиться, а за тунеядство могли отправить в тюрьму, однако сейчас такого закона нет и ситуация изменилась, передает Romea.

"Ромы в эпоху социализма были обязаны работать, работали в основном копателями. А если отказывались работать, то считались тунеядцами и попадали за решетку. Начальником ромской рабочей бригады тоже был ром, и если кто халтурил, тот давал ему пощечину. Это - очень гуманный и, как правило, эффективный метод", - заявил президент.

Милош Земан Lenta.ru

Такие слова обидели представителей нацменьшинства. В итоге ответ Земану превратился в настоящий массовый флешмоб. Люди начали публиковать в соцсетях фотографии или видео со своего места работы.

Цель флешмоба - показать, что ромы трудятся в самых разных сферах деятельности.

Как писал OBOZREVATEL, ранее фотограф подловил спящего Земана на саммите НАТО. Клюющий носом президент уже стал поводом для шуток в сети. Однако некоторые считают, что виной всему здоровье Земана - у главы Чехии больные ноги.