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ПолитикаЭкономика

''Метод эффективной пощечины'': друг Путина оскорбил ромов, те массово ответили

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Президент Чехии Милош Земан, поддерживающий политику лидера РФ Владимира Путина, обвинил ромов в нежелании работать. При этом он назвал пощечину "гуманным и эффективным методом" против тунеядства.

При социализме, отметил президент, их обязывали трудиться, а за тунеядство могли отправить в тюрьму, однако сейчас такого закона нет и ситуация изменилась, передает Romea.

"Ромы в эпоху социализма были обязаны работать, работали в основном копателями. А если отказывались работать, то считались тунеядцами и попадали за решетку. Начальником ромской рабочей бригады тоже был ром, и если кто халтурил, тот давал ему пощечину. Это - очень гуманный и, как правило, эффективный метод", - заявил президент.

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Милош Земан

Милош Земан

Lenta.ru

Такие слова обидели представителей нацменьшинства. В итоге ответ Земану превратился в настоящий массовый флешмоб. Люди начали публиковать в соцсетях фотографии или видео со своего места работы.

Цель флешмоба - показать, что ромы трудятся в самых разных сферах деятельности.

Как писал OBOZREVATEL, ранее фотограф подловил спящего Земана на саммите НАТО. Клюющий носом президент уже стал поводом для шуток в сети. Однако некоторые считают, что виной всему здоровье Земана - у главы Чехии больные ноги.

Персона
Милош Земан
Место
Чехия
Объекты
видеофлешмобромы
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