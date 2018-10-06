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''Места обросли легендами'': в Польше сделали неожиданное открытие об атомных базах СССР

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Секретные атомные базы-склады СССР, построенные на территории Польши, служили местом жительства для семей военных.

Это выяснил археолог Гжегож Кяршис после анализа разведывательных материалов ЦРУ, передает Onet.pl. Он также пришел к выводу, что советские разработчики допустили ошибки в проектировании, из-за чего базы не были хорошо замаскированы.

Так, в 1969 году на территории Польши было создано три большие склады ядерного оружия - в Темплеве, Бжежнице-Колонии и Подборску. Хранилищем для атомных боеголовок служило монументальное, вкопанное на несколько метров в землю бетонное укрытие. К началу 1990-х годов информация о них была строго засекречена.

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''Места обросли легендами'': в Польше сделали неожиданное открытие об атомных базах СССР

Бывший советский склад ядерных боеголовок № 3003 "Волкодав" на территории Польши

technolirik.livejournal.com

"В течение нескольких десятилетий с момента раскрытия существования баз эти объекты обросли легендами, о них выдавалась многочисленная, часто непроверенная информация, которую я решил проверить", - сказал ученый.

Ранее утверждалось, что базы были практически незаметны для шпионских спутников. Однако рассекреченные снимки американских спутников Corona i HEXAGON показали обратное - главные элементы баз, а также подъездные пути и вертолетные площадки, - прекрасно видно с высоты.

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Бывший советский склад ядерных боеголовок № 3003 "Волкодав" на территории Польши

Бывший советский склад ядерных боеголовок № 3003 "Волкодав" на территории Польши

technolirik.livejournal.com

''Места обросли легендами'': в Польше сделали неожиданное открытие об атомных базах СССР

Бывший советский склад ядерных боеголовок № 3003 "Волкодав" на территории Польши

technolirik.livejournal.com

''Места обросли легендами'': в Польше сделали неожиданное открытие об атомных базах СССР

Бывший советский склад ядерных боеголовок № 3003 "Волкодав" на территории Польши

technolirik.livejournal.com

''Места обросли легендами'': в Польше сделали неожиданное открытие об атомных базах СССР

Бывший советский склад ядерных боеголовок № 3003 "Волкодав" на территории Польши

technolirik.livejournal.com

Благодаря аэрологическому лазерному сканированию Кяршис обнаружил ранее неизвестные элементы баз - канавы, окружавшие все три объекта, а также укрытия для автомобилей для транспортировки боеголовок.

Ученому удалось выяснить, что на атомных базах жили военные вместе с семьями, у них даже был детский сад, а возле домов разбиты сады и содержались домашние животные.

Как писал OBOZREVATEL, недавно депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий и внефракционный депутат Борислав Береза устроили скандал, обсуждая СССР.

Место
Польша
Объекты
СССРвойнаисследование
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Комментарии на сайте не модерированы
Пора Украине ядерные пусковые шахты расконсервировать.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Сойдет, як общежитие для заробитчан цеевропейцев
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Не, вата не в счёт. Они до сих пор думают, что они самые анонимные в мире.
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