''Места обросли легендами'': в Польше сделали неожиданное открытие об атомных базах СССР

Секретные атомные базы-склады СССР, построенные на территории Польши, служили местом жительства для семей военных.

Это выяснил археолог Гжегож Кяршис после анализа разведывательных материалов ЦРУ, передает Onet.pl. Он также пришел к выводу, что советские разработчики допустили ошибки в проектировании, из-за чего базы не были хорошо замаскированы.

Так, в 1969 году на территории Польши было создано три большие склады ядерного оружия - в Темплеве, Бжежнице-Колонии и Подборску. Хранилищем для атомных боеголовок служило монументальное, вкопанное на несколько метров в землю бетонное укрытие. К началу 1990-х годов информация о них была строго засекречена.

Бывший советский склад ядерных боеголовок № 3003 "Волкодав" на территории Польши technolirik.livejournal.com

"В течение нескольких десятилетий с момента раскрытия существования баз эти объекты обросли легендами, о них выдавалась многочисленная, часто непроверенная информация, которую я решил проверить", - сказал ученый.

Ранее утверждалось, что базы были практически незаметны для шпионских спутников. Однако рассекреченные снимки американских спутников Corona i HEXAGON показали обратное - главные элементы баз, а также подъездные пути и вертолетные площадки, - прекрасно видно с высоты.

Бывший советский склад ядерных боеголовок № 3003 "Волкодав" на территории Польши technolirik.livejournal.com

Бывший советский склад ядерных боеголовок № 3003 "Волкодав" на территории Польши technolirik.livejournal.com

Бывший советский склад ядерных боеголовок № 3003 "Волкодав" на территории Польши technolirik.livejournal.com

Бывший советский склад ядерных боеголовок № 3003 "Волкодав" на территории Польши technolirik.livejournal.com

Благодаря аэрологическому лазерному сканированию Кяршис обнаружил ранее неизвестные элементы баз - канавы, окружавшие все три объекта, а также укрытия для автомобилей для транспортировки боеголовок.

Ученому удалось выяснить, что на атомных базах жили военные вместе с семьями, у них даже был детский сад, а возле домов разбиты сады и содержались домашние животные.

Как писал OBOZREVATEL, недавно депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий и внефракционный депутат Борислав Береза устроили скандал, обсуждая СССР.