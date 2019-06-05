Месть за Украину: ЕС ударит по России новыми санкциями

Постоянные представители стран ЕС одобрили продление санкций против России из-за незаконной аннексии Крыма в 2014 году до 23 июня 2020 года.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Так, в случае принятия окончательного решения ограничительные меры продолжат действовать еще год.
"Дипломаты ЕС одобрили продление санкций в отношении РФ в связи с аннексией Крыма", – сказано в сообщении.
Санкции против России
novorosinform.org
Ранее предложение государствам-членам Евросоюза продолжить антироссийские санкции выдвинула высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. "ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя", – заявила она.
Федерика Могерини
Lenta.UA
Отметим, срок действия санкций истекает 23 июня, однако 17 июня на заседании Совета ЕС в Люксембурге, предположительно, он будет продлен.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Европейская комиссия в четверг, 20 июня, намерена продолжить действие санкций против Российской Федерации. В список планируют добавить лиц, причастных к выдаче российских паспортов на Донбассе.
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