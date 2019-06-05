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Месть за Украину: ЕС ударит по России новыми санкциями

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Постоянные представители стран ЕС одобрили продление санкций против России из-за незаконной аннексии Крыма в 2014 году до 23 июня 2020 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Так, в случае принятия окончательного решения ограничительные меры продолжат действовать еще год.

"Дипломаты ЕС одобрили продление санкций в отношении РФ в связи с аннексией Крыма", – сказано в сообщении.

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Санкции против России

Санкции против России

novorosinform.org

Ранее предложение государствам-членам Евросоюза продолжить антироссийские санкции выдвинула высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. "ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя", – заявила она.

Федерика Могерини

Федерика Могерини

Lenta.UA

Отметим, срок действия санкций истекает 23 июня, однако 17 июня на заседании Совета ЕС в Люксембурге, предположительно, он будет продлен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Европейская комиссия в четверг, 20 июня, намерена продолжить действие санкций против Российской Федерации. В список планируют добавить лиц, причастных к выдаче российских паспортов на Донбассе.

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CARGO 100
CARGO 100
"ЕС ударит по России новыми санкциями ..." Ну это уже полный тупизм под кастрюлями ... Рагули, вы реально селяне! Ну какие же они "новые", если их продляют?
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леня зе
леня зе
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.полюбэ любая газета будет цитировать"""" источник""""
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