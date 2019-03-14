"Мерзкий порохобот!" Скабеева накинулась на украинца, защищая Путина

Одиозная российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила скандал в прямом эфире из-за того, что украинский гость раскритиковал президента страны-агрессора Владимира Путина.

Поводом для конфликта стал ее спор с украинским общественным деятелем Гордеем Беловым о фейке про "бегство" президента Украины Петра Порошенко от избирателей в разных городах. Жесткая перепалка завязалась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Приезжает президент в каждый город Украины, ходит, встречается с людьми, не боясь вот этих всех провокаций. Я вам хочу напомнить — ровно год назад вашу трагедию в Кемерово, когда погибли люди. И приехал президент, который даже не вышел к своим людям. Для вас так лучше? А в Украине выходит президент и общается со своими людьми", — сказал Белов, опровергая лживые заявления рупоров Кремля о главе украинского государства.

Однако ведущую программы взбесили такие слова, и она яро начала защищать Путина, не сдерживая едких оскорблений в адрес украинца. Она обвинила его в спекуляциях на трагедиях и безнравственности.

"Гордей, вы сейчас выступаете как мерзавец, спекулируя на наших трагедиях! А ваш президент убивает своих соотечественников! И не рассказывайте нам ничего на тему того, что Путин к людям не вышел! Он, естественно, к людям вышел! Вы сейчас стоите и врете в прямом эфире! Будучи человеком, отец которого живет в России, защищаете Порошенко! Вы лживый, мерзкий, отвратительный порохобот, спекулирующий на страшных российских трагедиях! Это мерзкая отвратительная позиция!" — впала в истерику Скабеева.

Ольга Скабеева Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Скабеева обозвала российского политика, лидера движения "Новая Россия" Никиту Исаева идиотом из-за того, что он поддержал инициативу Украины о приравнивании идеологии "русского мира" к нацизму.

Также она поскандалила с общественником Вадимом Трюханом из-за фейков о пропаганде нацизма в Украине среди детей через специальные компьютерные игры и военизированные лагеря. Украинец спросил у пропагандистки, не стыдно ли ей перед своим сыном за постоянную ложь. В ответ Скабеева потребовала, чтобы Трюхан "закрыл рот".

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