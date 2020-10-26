В Чехии взмолились о чуде из-за резкого роста больных COVID-19

Чехии нужно чудо, чтобы остановить катастрофическую вспышку COVID-19 в стране.

Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш, уточнив, что нынешние ограничительные меры пока не работают, пишет Daily Mail.

В субботу, 24 октября, был зафиксирован рекорд – 126 смертей и 15 258 случаев заболевания с начала эпидемии в стране, а уровень инфицирования является одним из самых высоких на планете: выше только в Андорре.

Всплеск смертности может быть связан с увеличением среднего возраста пациентов: на людей старше 50 лет сейчас приходится 35% новых случаев инфицирования по сравнению с 22% в начале августа.

Быстрое распространение вируса среди врачей и медсестер усилило нагрузку на чешские больницы, говорится в сообщении. Каждый день заражаются до тысячи медицинских работников, медиков приходится приглашать из-за границы.

Согласно ограничительным мерам, магазины и рестораны закрыты, а школы вернулись к дистанционному обучению.

Студенты также учатся удаленно, за исключением тех, кто изучает медицину или другие предметы, связанные со здравоохранением.

Введено ограничение на передвижение: люди могут добираться только на работу, за покупками или медицинским обслуживанием.

Отели закрыты, туризм в Чешскую Республику официально запрещен.

Собираться можно только по двое, за исключением свадеб и похорон, на которые допускаются 10 человек.

Введенные меры почти идентичны тем, которые были введены весной, во время первой волны коронавируса, однако Бабиш предупредил, что их, возможно, придется ужесточить.

"Меры, которые мы приняли, пока не работают", – сказал он в видеообращении к народу, отметив, что текущие цифры "катастрофичны".

По словам премьера, если не произойдет чуда, карантинные меры придется еще больше ужесточить.

"Я не знаю, что будет с вирусом. Не знаю", – сказал он.

Как сообщил OBOZREVATEL, по состоянию на понедельник, 26 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 43,3 млн человек. За минувший день выявлено 404 793 новых инфицированных. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 45 тыс., в США – 60 тыс., а также во Франции – 52 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 31,9 млн пациентов.