Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее стране еще долго придется жить в условиях пандемии, поскольку она до сих пор находится на начальной стадии.

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Такое предупреждение она озвучила во время выступления в Бундестаге 23 апреля, сообщает Bild. Меркель подчеркнула, что именно поэтому к послаблению карантинных мер стоит относиться очень осторожно.

"Мы не живем в финальной фазе пандемии. Мы в начале. Поэтому ограничения по-прежнему важны. Нам придется долго жить с этим вирусом", – сказала лидер Германии.

В этой связи она раскритиковала некоторые федеральные земли за то, что они слишком "оживленно" работают над смягчением ограничений.

Ангела Меркель "Прямий"

"Эта пандемия является вызовом демократии. Она ограничивает наши жизненные права и потребности – как взрослых, так и детей", – признала канцлер, однако подчеркнула, что без мер сдерживания пока не обойтись.

По ее словам, статистика коронавируса в Германии сейчас развивается в правильном направлении и темпы заражения снижаются. Однако это еще не означает полную победу над пандемией.

"Этот промежуточный результат хрупок. Мы идем по тонкому льду, вы даже можете сказать "по самому тонкому льду. Ситуация обманчива. При борьбе с вирусом мы всегда должны помнить, что сегодняшние цифры отражают инфицирование, которое произошло около десяти-двенадцати дней назад", – предупредила Меркель немцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что его стране удалось взять ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 на своей территории под контроль. По его словам, начиная с 12 апреля, установилась тенденция, когда каждые сутки выздоравливает больше людей, чем заболевает.

В свою очередь региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге предупредил, что сейчас регион стоит на пороге пика пандемии COVID-19 и поэтому должен быть очень осторожен в вопросах послабления карантина.

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