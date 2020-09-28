Меркель тайно посещала Навального в Charité – СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посещала российского политика Алексей Навального в клинике Charité в Берлине, где он проходил лечение после отравления.

Об этом со ссылкой на источники пишет Spiegel. Отмечается, что такой шаг Меркель должен стать знаком для России, что Берлин не уступит и выяснит правду.

"Тайный визит к Навальному – еще один признак того, насколько канцлер предана Навальному и не готова оставить дело, не доведя его до конца. Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства знаком того, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду", – сказано в материале.

Напомним, ранее Меркель назвала Навального жертвой преступления, заявив, что его "хотели заставить молчать".

"Очевидно, что один из ведущих оппозиционных политиков России был отравлен. Алексей Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". В его пробах без сомнения были найдены остатки этого вещества. Стало очевидно, что Навальный стал жертвой преступления. Кто-то пытался заткнуть ему рот, и от имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением того, что произошло", – заявила Меркель.

Также она выразила слова поддержки в адрес Навального и его семьи, отметив, что у него сейчас непростые времена.

Отметим, Навальный пришел в себя после отравления. Недавно его выписали из стационара клиники Charité в Берлине. Однако на прошлой неделе стало известно, что Навальный останется в Германии еще на несколько недель.

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