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Меркель стало плохо рядом с Зеленским: медики заподозрили серьезную болезнь

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Тремор, который начался у канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня, может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

К такому выводу пришли медики, которые проанализировали соответствующие кадры, передает "360". Они прокомментировали ее заявление о возможном обезвоживании организма.

"Это может быть при сахарном диабете. Там тоже когда сахар повышается резко, отмечается повышенная сухость, сразу вся жидкость пропотевает с почками и там сразу же наступает такая сухость", – рассказала врач-терапет Наталья Уклеина.

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Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

При этом, медика поразил тот факт, что Меркель, несмотря на болезненное состояние, продолжила стоять и не остановила встречу. Отмечается, что обычно люди даже не могут ходить, когда с ними такое происходит. Все это очень опасно и может нести серьезные последствия для жизненно важных органов.

"Прежде всего, сердце и головной мозг, в последующем это могут быть судороги. Сейчас то тремор, а там могут быть уже судороги до потери сознания", – пояснила врач.

Как писал OBOZREVATEL, канцлеру Германии Ангеле Меркель, вероятно, стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Когда начал играть немецкий гимн, канцлер не могла удержать свое тело, ее начало трясти, что отчетливо видно на записи.

Семейный врач Рита Гофман рассказала о возможных причинах такого приступа.

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Персоны
Ангела МеркельВладимир Зеленский
Место
Германия
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Milenin Andrij
Milenin Andrij
Та рядом с Зеленским кого хочешь заколбасит...
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CARGO 100
CARGO 100
Лены Зеленской не видно, видимо тоже колбасит от него ...?
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
та то від зєлюпи ковбасить тітку
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Kostyk Bogdan
Kostyk Bogdan
Денисенко Игорь, та рослабся, здохне зеля... рано, чи пізно...
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CARGO 100
CARGO 100
Беркут Інгвар, а Макрон похмелился и отправил Зеню с выхлопом в Берлин ... Привычка еще от встреч с Порошенко осталась ...
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