Меркель стало плохо рядом с Зеленским: медики заподозрили серьезную болезнь

Тремор, который начался у канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня, может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

К такому выводу пришли медики, которые проанализировали соответствующие кадры, передает "360". Они прокомментировали ее заявление о возможном обезвоживании организма.

"Это может быть при сахарном диабете. Там тоже когда сахар повышается резко, отмечается повышенная сухость, сразу вся жидкость пропотевает с почками и там сразу же наступает такая сухость", – рассказала врач-терапет Наталья Уклеина.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

При этом, медика поразил тот факт, что Меркель, несмотря на болезненное состояние, продолжила стоять и не остановила встречу. Отмечается, что обычно люди даже не могут ходить, когда с ними такое происходит. Все это очень опасно и может нести серьезные последствия для жизненно важных органов.

"Прежде всего, сердце и головной мозг, в последующем это могут быть судороги. Сейчас то тремор, а там могут быть уже судороги до потери сознания", – пояснила врач.

Как писал OBOZREVATEL, канцлеру Германии Ангеле Меркель, вероятно, стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Когда начал играть немецкий гимн, канцлер не могла удержать свое тело, ее начало трясти, что отчетливо видно на записи.

Семейный врач Рита Гофман рассказала о возможных причинах такого приступа.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!