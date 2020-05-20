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20 мая • обновлено в 21:13
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Меркель сказала, когда закончится пандемия

1.6т
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Пандемия COVID-19 закончится только тогда, когда появится вакцина и специальные хорошие механизмы лечения.

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Такое заявление сделала канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с руководством международных финансовых организаций (МВФ, ВТО, ОЭСР, Всемирный банк) 20 мая, написало информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что пандемия закончится тогда, когда появится вакцина и очень хорошие способы лечения. До этого мы должны будем жить с вирусом, поэтому очень важно воспринимать вакцину и медикаменты как важное общественное глобальное достояние, которое должно быть доступным для всех", – подчеркнула она.

Меркель сказала, когда закончится пандемия. Иллюстрация

Меркель сказала, когда закончится пандемия. Иллюстрация

По словам Меркель, участники переговоров отметили, что мировая экономика сейчас находится в состоянии "глубокой глобальной рецессии".

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые заявляли, что пандемию COVID-19 удастся взять под контроль лишь после того, как у двух третей населения появится к нему иммунитет. Поэтому она может затянуться на два года.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавирус
Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
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