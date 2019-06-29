Меркель сделала откровенное заявление о своем состоянии

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала журналистам недавние приступы дрожи, которые случились уже дважды на публичных мероприятиях.

Так, отвечая на вопрос о своем состоянии, политик подтвердила, что чувствует себя хорошо, не уточнив, обращалась ли к врачу, передает местное издание Bild.

"Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. У меня все хорошо", – заявила Меркель.

Меркель стало плохо Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 18 июня.

Во второй раз это повторилось 27 июня во время встречи с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

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