ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Меркель сделала откровенное заявление о своем состоянии

4.7тЧитать материал на украинском

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала журналистам недавние приступы дрожи, которые случились уже дважды на публичных мероприятиях.

Так, отвечая на вопрос о своем состоянии, политик подтвердила, что чувствует себя хорошо, не уточнив, обращалась ли к врачу, передает местное издание Bild.

"Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. У меня все хорошо", – заявила Меркель.

Новости
Преемница Меркель неожиданно поменяла позицию по России: что сказала

Меркель стало плохо

Меркель стало плохо

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 18 июня.

Во второй раз это повторилось 27 июня во время встречи с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
1
Смешно
5
Интересно
21
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel