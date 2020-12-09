Меркель предложила ввести ранние каникулы, а после Рождества ужесточить локдаун

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила ввести более ранние каникулы – с 16 декабря, а после Рождества ужесточить карантин.

Об этом она сказала, выступая в Бундестаге, пишет DW. Школы и магазины политик призвала закрыть с 24 декабря по 10 января.

Она особо отметила, что жители страны могут гордиться своими достижениями, и теперь "в конце туннеля появился свет", имея в виду разработку вакцины против коронавируса немецкими и американскими учеными.

Однако оптимизм в отношении вакцин сопровождается осознанием того, что кризис далек от завершения, сказала политик.

Меркель особо отметила, что для успешного прохождения следующих месяцев нужны "стойкость, креативность и способность работать вместе".

Несмотря на то, что введенные в ноябре карантинные меры замедлили резкий рост заболеваемости в Германии, она по-прежнему является очень высокой. Особую тревогу вызывает количество госпитализаций и высокий уровень смертности, сказала Меркель.

Она сравнила показатели 29 сентября и 9 декабря, чтобы проиллюстрировать всю серьезность ситуации.

29 сентября было зарегистрировано 1827 новых случаев заболевания, 12 человек умерло, пациентами с COVID-19 было занято 352 койки в отделениях интенсивной терапии.

9 декабря было зарегистрировано 20 815 случаев, 590 человек умерло, занято пациентами с коронавирусом 4257 коек.

Меркель назвала "неприемлемым" такой уровень смертности. Она заявила, что не видит альтернативы максимальному сокращению всех контактов даже в период Рождества, каким бы "бесчеловечным" это не казалось.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам Меркель, страна может столкнуться с третьей волной коронавируса.

Она призвала граждан проявить осторожность в ближайшие несколько недель. Политик выступила против планов некоторых региональных правительств позволить отелям принимать семьи на Рождество, поскольку это может ускорить распространение инфекции.