Меркель получила результат теста на коронавирус

Первый тест на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель 23 марта показал отрицательный результат.
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Эту информацию подтвердил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, пишет Focus Online.
"Результат сегодняшнего теста отрицательный. В ближайшие дни будут проведены дополнительные тесты", – сказал он.
Ангела Меркель
DW
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 марта канцлер Германии Ангела Меркель решила отправиться под домашний карантин после информации о заражении коронавирусом врача, делавшего ей прививку.
Напомним, Германия продемонстрировала аномальное отличие от других стран касаемо пандемии коронавируса в мире. Так, по сравнению с высоким количеством зараженных COVID-19 там сейчас меньше всего случаев смертей от этого недуга.
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