Меркель получила результат теста на коронавирус

22 марта канцлер Германии Ангела Меркель решила отправиться под домашний карантин после информации о заражении коронавирусом врача, делавшего ей прививку.

Напомним, Германия продемонстрировала аномальное отличие от других стран касаемо пандемии коронавируса в мире. Так, по сравнению с высоким количеством зараженных COVID-19 там сейчас меньше всего случаев смертей от этого недуга.