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23 марта • обновлено в 18:11
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Меркель получила результат теста на коронавирус

5.8т
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Первый тест на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель 23 марта показал отрицательный результат.

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Эту информацию подтвердил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, пишет Focus Online.

"Результат сегодняшнего теста отрицательный. В ближайшие дни будут проведены дополнительные тесты", – сказал он.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

DW

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
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