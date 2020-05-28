Сакции ЕС против России должны действовать до тех пор, пока не будет прогресса в реализации Минских соглашений.

Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, в Евросоюзе будут называть своими именами нарушения фундаментальных правил международного права.

Ангела Меркель поддержала продление санкций против РФ

"Этот канон правил и ценностей Россия неоднократно нарушала, Россия в нашем непосредственном соседстве создала ряд нерешенных конфликтов, аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым. Она поддерживает марионеточные режимы на частях восточной Украины и вмешивается в западные демократии гибридными инструментами… Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет соблюдать санкции", – отметила она.

При этом Меркель добавила, что с самого вступления на свой пост была за конструктивный диалог с Москвой, и выразила надежду, что председательство Германии в ЕС "даст возможность для новых импульсов в отношениях с Россией".

По ее словам, для хороших отношений с РФ есть множество причин, среди которых ситуация в Сирии и Ливии, экономика, здравоохранение, защита климата.

Напомним, с 1 июля Германия берет на себя председательство в Совете ЕС, которое продлится до конца текущего года.

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