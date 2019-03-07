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Меркель отказалась пугать Путина из-за Порошенко: о чем речь

12.2тЧитать материал на украинском

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла в феврале предложение вице-президента США Майкла Пенса о маневре немецких кораблей с целью спровоцировать Россию в Керченском проливе.

Об этом в четверг, 7 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько приближенных источников.

"На встрече 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал Меркель отправить немецкие корабли через узкий канал между Крымским полуостровом и материковой частью России, чтобы показать Путину, что западные государства не откажутся от своего доступа к этим водам", – сказано в статье.

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Канцлер ФРГ, утверждает агентство, дала понять, что она готова рассмотреть возможность однократного проведения таких совместных маневров ВМС ФРГ и Франции.

Однако в итоге Меркель выступила против, обосновав отказ позицией украинского президента Петра Порошенко, который счел такие меры недостаточными. Франция, по информации источников, также отвергла предложение маневра, посчитав идею ненужной провокацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США призвали Россию прекратить задерживать суда, которые проходят через Керченский пролив, направляясь в Украину.

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Темы
Обострение в Азовском мореновости мира
Персоны
Ангела МеркельМайк Пенс
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Кстати ваши главные "друзья и партнеры", а по сути хозяева тоже по моему ткнули вас носом в ваше дерьмо, заявив что не будут поддерживать вашу очередную провокацию в Керченском проливе.
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Orlov Sergey
Orlov Sergey
Вспомнила наверное как в 41м уже "провоцировали"!!! и что из этого получилось!!! пусть теперь америкосы сами попробуют!!
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Гак выражался сатирик Задорнов: - Ну Тупые ! По Керченскому проливу и Азовскому морю могут ходить только суда двух стран, тем более военные.
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