Меркель отказалась пугать Путина из-за Порошенко: о чем речь

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла в феврале предложение вице-президента США Майкла Пенса о маневре немецких кораблей с целью спровоцировать Россию в Керченском проливе.

Об этом в четверг, 7 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько приближенных источников.

"На встрече 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал Меркель отправить немецкие корабли через узкий канал между Крымским полуостровом и материковой частью России, чтобы показать Путину, что западные государства не откажутся от своего доступа к этим водам", – сказано в статье.

Канцлер ФРГ, утверждает агентство, дала понять, что она готова рассмотреть возможность однократного проведения таких совместных маневров ВМС ФРГ и Франции.

Однако в итоге Меркель выступила против, обосновав отказ позицией украинского президента Петра Порошенко, который счел такие меры недостаточными. Франция, по информации источников, также отвергла предложение маневра, посчитав идею ненужной провокацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США призвали Россию прекратить задерживать суда, которые проходят через Керченский пролив, направляясь в Украину.

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