Меркель отказалась ехать на саммит G7

Тимур Григоренко Мир 08:25, 30.05.2020 Обновлено: 08:25, 30.05.2020

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась прибыть на саммит Большой семерки (G7), который должен пройти в июне в США.

Меркель отвергла приглашение главы Белого дома Дональда Трампа из-за пандемии коронавируса (COVID-19), передает Politico.

"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон", – сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт.

Ангела Меркель

Спикер администрации президента США Кейли Макинэни добавил, что саммит G7 предварительно намечен на конец июня и пройдет в Белом доме. Ранее отмечалось, что встреча мировых лидеров могла пройти в загородной резиденции Трампа в Кэмп-Дэвиде.

Напомним, что в состав G7 входят: США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала продление санкций против России.

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