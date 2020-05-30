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30 мая • обновлено в 08:31
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Меркель отказалась ехать на саммит G7

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Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась прибыть на саммит Большой семерки (G7), который должен пройти в июне в США.

Меркель отвергла приглашение главы Белого дома Дональда Трампа из-за пандемии коронавируса (COVID-19), передает Politico.

"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон", – сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Спикер администрации президента США Кейли Макинэни добавил, что саммит G7 предварительно намечен на конец июня и пройдет в Белом доме. Ранее отмечалось, что встреча мировых лидеров могла пройти в загородной резиденции Трампа в Кэмп-Дэвиде.

Напомним, что в состав G7 входят: США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала продление санкций против России.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персоны
Дональд Трамп Ангела Меркель
Место
Германия
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