Меркель осудила насилие и потребовала освободить задержанных в Беларуси
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила применение насилия силовиками к протестующим в Беларуси и призвала власти страны освободить задержанных.
Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства, передает Reuters.
Отметим, что ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия считает, что во время голосования в Беларуси не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов.
Добавим, что лишь некоторые мировые лидеры некоторых стран поздравили действующего главу Беларуси Александра Лукашенко с "победой" на президентских выборах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз "победил" на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.
В Минске автозак въехал в толпу активистов. Сообщается о множестве пострадавших в ходе акций.
Акции продолжились и 10 августа. В столицу страны стянули еще больше военной техники, а также силовиков.
В КГБ заявили, что на Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить.
Оппозиционерка подала жалобу в ЦИК и требует признать результаты голосования недействительными.
Евросоюз отказался признать победу Лукашенко на выборах.
10 августа МВД подтвердило первую жертву протестов.
Также МВД Беларуси сообщило о задержании "координаторов и спонсора" протестов в Минске.
В Минске мужчину задержали на глазах жены и увезли за 50 км.
В Беларуси освободили задержанных во время протестов украинцев.