Меркель осудила насилие и потребовала освободить задержанных в Беларуси

Алексей Титофф Мир 13:27, 14.08.2020 Обновлено: 13:27, 14.08.2020

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила применение насилия силовиками к протестующим в Беларуси и призвала власти страны освободить задержанных.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства, передает Reuters.

Отметим, что ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия считает, что во время голосования в Беларуси не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов.

Добавим, что лишь некоторые мировые лидеры некоторых стран поздравили действующего главу Беларуси Александра Лукашенко с "победой" на президентских выборах.

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