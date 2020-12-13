Меркель объявила об ужесточении локдауна в Германии перед Рождеством

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о закрытии в преддверии Рождества большинства магазинов, а также школ и детских садиков. Так локдаун усиливают по всей стране, чтобы справиться с еще одной волной коронавируса, которая "угрожает подавить систему здравоохранения".

Новые правила вступят в силу с 16 декабря и будут действовать как минимум до 10 января. Об этом сообщает DW.

Ожидается, что ограничения вызовут серьезные потрясения для розничных торговцев, а также системы образования и в целом в общественности в преддверии рождественских праздников. Однако, подчеркнула на пресс-конференции после встречи лидеров федерации и штатов Меркель, стране срочно необходимо принять такие меры для разрешения проблемы "экспоненциального роста инфекций COVID-19".

Что предусматривает новогодне-рождественский локдаун в Германии:

будут закрыты второстепенные магазины и заведения предоставления разных услуг, в том числе парикмахерские , которым до сих пор разрешалось работать в условиях карантина;

школы должны отправить учеников на дистанционное обучение и продлить зимние каникулы до 10 января;

не будут работать детсады , но родителям разрешается взять оплачиваемый отпуск , чтобы присматривать за малышами;

работодателям рекомендовано разрешать сотрудникам работать на дому ;

запрещается распивать алкоголь в общественных местах;

мероприятия в церквях, синагогах и мечетях можно проводить при соблюдении правил гигиены, но совместное пение запрещается ;

нельзя покупать фейерверки в канун Нового года;

вместе с тем немцам планируют ослабить более строгие ограничения на контакты с 24 по 26 декабря, чтобы близкие члены семьи могли провести Рождество вместе. Так, семья сможет пригласить до четырех взрослых из других семей, но только из ближайших родственников, а также любое количество детей до 15 лет.

Новые ограничения при локдауне в Германии будут продолжаться пока до 10 января

Меркель при этом призвала граждан, которые планируют провести праздники в семейном кругу, заранее изолироваться на неделю, чтобы быть в безопасности.

"Меры, которые начали 2 ноября, оказались недостаточными. Система здравоохранения находится под большим напряжением, и наша цель всегда заключалась в том, чтобы избежать ее перегрузки", – пояснила канцлер.

Новыми ограничениями в Германии собираются снизить уровень заражений, чтобы власти могли снова провести отслеживание контактов. Приемлемый уровень инфицирования для этого составляет 50 случаев на 100 тысяч жителей. Подчеркивается, что новые правила могут продлить и после 10 января, если количество ежедневных заражений не уменьшится.

По данным Worldometers, в Германии с начала пандемии выявили 1 320 592 случая коронавируса. При этом 22 171 житель страны умер от последствий болезни, а 957 500 смогли преодолеть ее.

Данные по коронавирусу в Германии Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канцлер Германии Ангела Меркель предлагала ввести более ранние каникулы в стране, а карантин ужесточить только после Рождества.