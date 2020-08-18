Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует обсудила с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси, где сейчас продолжаются масштабные протесты.

Разговор двух лидеров состоялся утром 18 августа по телефону. Об этом сообщила пресс-служба Федерального правительства ФРГ.

"Белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", – цитирует ведомство слова канцлера.

Некоторые отмечают, что сейчас Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко, которого белорусы белорусы в большинстве не признают президентом.

"С целью урегулирования сложившейся ситуации", – заявляют в СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа Александр Лукашенко, который пятый срок подряд пребывает на посту президента Беларуси, заявил, якобы накануне ему позвонила Ангела Меркель и предложила "поговорить". Однако в правительстве Германии отрицают факт телефонного разговора между ними.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями на выборах, которые прошли 9 августа.