Меркель – о протестах против Лукашенко: стремление к демократии растоптано ногами

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала протестующих против Александра Лукашенко в Беларуси и обвинила власть страны в подавлении демократии.

В видеоподкасте, который был обнародован в субботу, 12 сентября, и посвящен Международному дню демократии 15 сентября, учрежденному Генассамблеей ООН, Меркель отметила, что восхищается смелостью белорусов, вышедших на протесты.

"Мы всем сердцем – вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решимостью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права", – заявила глава правительства Германии.

Меркель отметила, что в последние дни с большим беспокойством наблюдает за событиями в Беларуси. "Там стремление к демократии буквально растоптано ногами", – сказала она.

Отметим, накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза осудил запугивания в отношении членов Координационного совета в Беларуси и подтвердил готовность блока ввести санкции.

Напомним, в Беларуси уже почти месяц продолжаются акции протеста против власти Александра Лукашенко, который занимал пост президента пять сроков подряд. В самых масштабных протестных акциях в истории страны приняли участие сотни тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября, в столице Беларуси Минске собрались новые акции протеста, в результате которых были задержаны 30 человек

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