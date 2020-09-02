Меркель: Навальный – жертва преступления, его хотели заставить молчать

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала российского оппозиционера Алексея Навального жертвой преступления, заявив, что его "хотели заставить молчать".

С таким заявлением она выступила после информации военных токсикологов Германии о том, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

Главное из заявления Меркель:

Яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может

Попытка отравления Навального удручает, э то преступление против основных ценностей

Навальный стал жертвой преступления, кто-то пытался закрыть ему рот

Москва должна ответить на вопросы о произошедшем с Навальным

Германия доложит о ситуации партнерам по ЕС и НАТО

"Очевидно, что один из ведущих оппозиционных политиков России был отравлен... Алексей Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". В его пробах без сомнения были найдены остатки этого вещества. Стало очевидно, что Навальный стал жертвой преступления. Кто-то пытался заткнуть ему рот, и от имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением того, что произошло", – заявила Меркель.

Также она выразила слова поддержки в адрес Навального и его семьи, отметив, что у него сейчас непростые времена. Канцлер пожелала ему скорейшего выздоровления.

"Мы ожидаем, что российская сторона выступит с каким-то заявлением по этому поводу. Сейчас у нас очень сложная ситуация, перед нами сложные вопросы, на которые Россия должна ответить. Ситуация с Алексеем Навальным привлекла внимание всего мира, весь мир ждет ответов. С учетом реакции РФ мы примем решение адекватной реакции на эти события. Преступление, жертвой которого стал Навальный, это преступление против ценностей, за которые мы выступаем", – сказала Меркель.

Также Германия не исключает введения санкций против РФ из-за ситуации с Навальным. Об этом сообщил внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт.

"Германия вместе с другими государствами ЕС должна выработать в отношении России единую позицию, которая не исключает дальнейших санкционных шагов", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL: