Меркель: Навальный – жертва преступления, его хотели заставить молчать
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала российского оппозиционера Алексея Навального жертвой преступления, заявив, что его "хотели заставить молчать".
С таким заявлением она выступила после информации военных токсикологов Германии о том, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
Главное из заявления Меркель:
Яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может
Попытка отравления Навального удручает, э то преступление против основных ценностей
Навальный стал жертвой преступления, кто-то пытался закрыть ему рот
Москва должна ответить на вопросы о произошедшем с Навальным
Германия доложит о ситуации партнерам по ЕС и НАТО
"Очевидно, что один из ведущих оппозиционных политиков России был отравлен... Алексей Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". В его пробах без сомнения были найдены остатки этого вещества. Стало очевидно, что Навальный стал жертвой преступления. Кто-то пытался заткнуть ему рот, и от имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением того, что произошло", – заявила Меркель.
Также она выразила слова поддержки в адрес Навального и его семьи, отметив, что у него сейчас непростые времена. Канцлер пожелала ему скорейшего выздоровления.
"Мы ожидаем, что российская сторона выступит с каким-то заявлением по этому поводу. Сейчас у нас очень сложная ситуация, перед нами сложные вопросы, на которые Россия должна ответить. Ситуация с Алексеем Навальным привлекла внимание всего мира, весь мир ждет ответов. С учетом реакции РФ мы примем решение адекватной реакции на эти события. Преступление, жертвой которого стал Навальный, это преступление против ценностей, за которые мы выступаем", – сказала Меркель.
Также Германия не исключает введения санкций против РФ из-за ситуации с Навальным. Об этом сообщил внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт.
"Германия вместе с другими государствами ЕС должна выработать в отношении России единую позицию, которая не исключает дальнейших санкционных шагов", – сказал он.
Как писал OBOZREVATEL:
В Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за вероятного отравления.
Оппозиционера могли отравить, добавив токсины в чай. Он впал в кому и находится в реанимации.
Предварительным диагнозом якобы является острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Навального перевезли из Омска в немецкую клинику Charite. Там сообщили, что оппозиционер остается в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ.
Немецкие врачи считают, что оппозиционера могли отравить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", как это было в случае с поставщиком оружия Емельяном Гебревым в Софие в 2015 году.
Генеральная прокуратура России потребовала у Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов российского оппозиционера Алексея Навального.
Агенты Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ отравили Сергея Скрипаля ядом под названием "Новичок" в английском городе Солсбери в марте 2018 года.
Военные токсикологи Бундесвера установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Создатели этого яда отрицают результаты исследования.