Меркель и Макрон показали новое дипломатическое приветствие из-за пандемии. Видео

Марина Лисничук Мир 22:10, 29.06.2020 Обновлено: 22:15, 29.06.2020

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон впервые после начала пандемии коронавируса встретились лично, но не стали пожимать руки.

При этом они удивили всех новым приветствием. Видео встречи опубликовало в Twitter издание "DW на русском" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, лидеры двух государств встретились в Германии и вместо привычного рукопожатия несколько раз с улыбкой поклонились друг другу.

Меркель встречает Макрона в Германии
(Twitter "DW на русском")

"Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон встретились впервые после начала пандемии. Кажется, дипломатический протокол вежливого приветствия несколько изменился?" – говорится в сообщении.

Меркель и Макрон поприветствовали друг друга
(Twitter "DW на русском")
Меркель и Макрон на встрече в Германии
(Twitter "DW на русском")
Скриншот
(Twitter "DW на русском")

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер на фоне ситуации с коронавирусом в мире отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель.

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