Меркель и Макрон показали новое дипломатическое приветствие из-за пандемии. Видео
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон впервые после начала пандемии коронавируса встретились лично, но не стали пожимать руки.
При этом они удивили всех новым приветствием. Видео встречи опубликовало в Twitter издание "DW на русском" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
В частности, лидеры двух государств встретились в Германии и вместо привычного рукопожатия несколько раз с улыбкой поклонились друг другу.
"Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон встретились впервые после начала пандемии. Кажется, дипломатический протокол вежливого приветствия несколько изменился?" – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер на фоне ситуации с коронавирусом в мире отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель.