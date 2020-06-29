Меркель и Макрон показали новое дипломатическое приветствие из-за пандемии. Видео

Макрон и Меркель продемонстрировали новое приветствие на фоне пандемии. (profinance.ru)

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон впервые после начала пандемии коронавируса встретились лично, но не стали пожимать руки.

При этом они удивили всех новым приветствием. Видео встречи опубликовало в Twitter издание "DW на русском" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, лидеры двух государств встретились в Германии и вместо привычного рукопожатия несколько раз с улыбкой поклонились друг другу.

Меркель встречает Макрона в Германии (Twitter "DW на русском")

"Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон встретились впервые после начала пандемии. Кажется, дипломатический протокол вежливого приветствия несколько изменился?" – говорится в сообщении.

Меркель и Макрон поприветствовали друг друга (Twitter "DW на русском")

Меркель и Макрон на встрече в Германии (Twitter "DW на русском")

Скриншот (Twitter "DW на русском")

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер на фоне ситуации с коронавирусом в мире отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель.