Меркель и Макрон заявили о готовности предоставить Навальному лечение и убежище

Германия и Франция готовы предоставить свои медицинские учреждения для лечения российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщило Reuters об этом заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции. По словам Меркель, Германия настаивает на прояснении обстоятельств, которые привели к внезапной болезни Навального.

Канцлер добавила, что имеющаяся на данный момент информация не выглядит хорошей.

Меркель уточнила, что Германия окажет медицинскую помощь, в том числе сделает доступными свои больницы, если ее попросят о помощи.

"Я надеюсь, что он быстро выздоровеет, и, если нас попросят, мы предоставим ему медицинскую помощь, в том числе в немецких больницах, но запрос должен исходить оттуда", – сказала Меркель.

Она также отметила важность скорейшего прояснения ситуации с отравлением Навального, подчеркнув, что это должно происходить максимально открыто.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что готов предоставить Навальному политическое убежище.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и готовы оказать Навальному всю необходимую помощь, включая убежище", – сказал французский президент.

Кроме того, немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителя фонда Cinema for Peace сообщил, что Навального могут лечить в Германии. Он уточнил, что российского оппозиционера готова принять Университетская клиника Берлина “Шарите”.

"По просьбе Петра Верзилова мы из гуманитарных соображений организовали самолет со всем медицинским оборудованием, на котором Навальный может быть вывезен в Германию", – сказал кинопродюсер и основатель фонда Cinema for Peace Джака Бизилдж.

Он также отметил, что фонд поддерживает контакт с властями и надеется, что разрешение на транспортировку пациента в коме будет получено как можно скорее.

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