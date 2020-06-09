Руководству Европейского Союза, учитывая "хаотичную" реакцию на COVID-19, необходимо быть готовым к новым пандемиям в будущем.

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С таким посланием, направленном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, выступили лидеры Франции и Германии Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, а также главы еще нескольких европейских стран, передает "Интерфакс-Украина".

Меркель и Макрон призвали ЕС готовиться к новым пандемиям

"Мы надеемся, что это послание вдохновит на дальнейшие, более плодотворные дискуссии на европейском уровне относительно того, как на более высоком уровне обеспечить готовность к следующим пандемиям", – сказано в документе.

Также в нем отмечается, что "Европа хаотично отреагировала на пандемию коронавируса, в результате чего скончались более 184 тысяч человек".

В документе сделан акцент на более широкий подход к противодействию возможной второй волне COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в мире, несмотря на улучшение в Европе.

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