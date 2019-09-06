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6 сентября • обновлено в 09:24
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Меркель больна? Появилось фото канцлера из Китая

1.4т Читать материал на украинском

Канцлер Германии Ангела Меркель прослушала государственный гимн Германии, а затем КНР, сидя на стуле.

Произошло это во время визита Меркель в Китай. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встал, когда заиграл китайский гимн, передает "РИА Новости".

Мероприятие проходило при жаре в 30 градусов. Журналисты обратили внимание на состояние здоровья канцлера. Она выглядела вполне бодрой, но предпочла оставаться во время церемонии в сидячем положении.

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Летом у Меркель случилось несколько публичных приступов сильной дрожи. Причиной она назвала обезвоживание. После инцидентов канцлер начала слушать государственный гимн Германии, сидя на стуле.

Меркель больна? Появилось фото канцлера из Китая

Как сообщал OBOZREVATEL, Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

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Персона
Ангела Меркель
Место
Китай
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