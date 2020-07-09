Мэр Сеула таинственно пропал: СМИ запустили фейк о гибели, город "на ушах"

В четверг, 9 июля, мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун пропал без вести.

Китайский телеканал CGTN со ссылкой на источники сообщил, что мэр Сеула якобы найден мертвым. Однако южнокорейская полиция опровергла сообщения о его смерти и заявила, что поиски продолжаются.

Как пишет Reuters, ранее в полицию обратилась дочь пропавшего. Она сообщила, что отец ушел из дома, оставив записку, похожую на прощальную.

Также Вон Сун отменил все рабочие поездки на этот день якобы из-за плохого самочувствия и не пришел на работу.

Полиция ведет поисковую операцию в районе Сонбук-гу на севере Сеула, где последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона мэра. Сейчас телефон отключен.

Пак Вон Сун занимает пост мэра Сеула с 2011 года. Он считается одним из вероятных кандидатов от либералов на президентских выборах 2022 года.

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