Мэр Москвы получил наградное оружие от президента Украины: всплыли интересные данные

Мэр Москвы Сергей Собянин имеет два наградных огнестрельных пистолета от беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом в своем Twitter написал российский оппозиционный политик Илья Яшин.

"А вы знали, что у Сергея Собянина есть два наградных огнестрельных пистолета, которые ему вручил президент Украины?" - говорится в его твите.

"Янукович. Причем сначала подарил один, а всего через три месяца второй. Непонятно только, зачем. Сергей Семенович учился стрелять по-македонски?" - уточнил Яшин в комментарии ниже.

Добавим, что речь идет о сентябре и декабре 2010 года.

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