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13 января • обновлено в 08:33
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"Меня не волнует!" Трамп жестко обратился к Ирану

1.8т
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Президент США Дональд Трамп не беспокоится по поводу возможных переговоров с Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.

В Twitter он сообщил, что советник по национальной безопасности США уверен в готовности Тегерана к диалогу после введения санкций и протестов внутри страны.

"На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих", – написал Трамп.

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Иллюстрация. Конфликт США и Ирана

Иллюстрация. Конфликт США и Ирана

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, 10 января США ввели новые санкции против Ирана после ракетного обстрела американских военных баз в Ираке.

До этого, в ночь на 8 января, Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Нападения на объекты США продолжилось, и 12 января была атакована военная база в Ираке "Балад".

Все это происходит на фоне жуткой трагедии с самолетом Международных авиалиний Украины, в результате крушения которого погибли 176 человек. Иран спустя несколько дней признал свою вину.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Конфликт США и Ирана
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Мощный" ответ уже взволновал сеть?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Артеллерист Моня, я спросил о другом. "Сеть" и лично тебя, удода, "взволновал" этот "мощный" ответ?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Лазарев Ярослав, ты идиот читай по английски)это намек на то что им покуй и что никто и не думает отстать от них и будут дальше давить)))))))
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