"Меня не волнует!" Трамп жестко обратился к Ирану

Президент США Дональд Трамп не беспокоится по поводу возможных переговоров с Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.

В Twitter он сообщил, что советник по национальной безопасности США уверен в готовности Тегерана к диалогу после введения санкций и протестов внутри страны.

"На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих", – написал Трамп.

Иллюстрация. Конфликт США и Ирана Коллаж

National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran “choked off”, will force them to negotiate. Actually, I couldn’t care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and “don’t kill your protesters.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2020 г.

Как писал OBOZREVATEL, 10 января США ввели новые санкции против Ирана после ракетного обстрела американских военных баз в Ираке.

До этого, в ночь на 8 января, Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Нападения на объекты США продолжилось, и 12 января была атакована военная база в Ираке "Балад".

Все это происходит на фоне жуткой трагедии с самолетом Международных авиалиний Украины, в результате крушения которого погибли 176 человек. Иран спустя несколько дней признал свою вину.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram