"Меня не волнует!" Трамп жестко обратился к Ирану

Президент США Дональд Трамп не беспокоится по поводу возможных переговоров с Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.
В Twitter он сообщил, что советник по национальной безопасности США уверен в готовности Тегерана к диалогу после введения санкций и протестов внутри страны.
"На самом деле, меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих", – написал Трамп.
Иллюстрация. Конфликт США и Ирана
Коллаж
National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran “choked off”, will force them to negotiate. Actually, I couldn’t care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and “don’t kill your protesters.”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2020 г.
Как писал OBOZREVATEL, 10 января США ввели новые санкции против Ирана после ракетного обстрела американских военных баз в Ираке.
До этого, в ночь на 8 января, Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Нападения на объекты США продолжилось, и 12 января была атакована военная база в Ираке "Балад".
Все это происходит на фоне жуткой трагедии с самолетом Международных авиалиний Украины, в результате крушения которого погибли 176 человек. Иран спустя несколько дней признал свою вину.
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