''Меня хотят убить'': президент, которому помог Путин, выдвинул громкие обвинения США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке покушения на него.

С такими словами лидер государства выступил в ходе пресс-конференции, передает Reuters.

"Джон Болтон является главой плана по развязыванию насилия и проведению госпереворота для введения переходного правительства. Болтон готовит план моего убийства", – сказал он.

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Мадуро также обвинил Болтона в координации наемников и полувоенных образований вместе с Колумбией, "президент которой Иван Дуке является соучастником этого плана".

Каак сообщал OBOZREVATEL, США уличили Мадуров получении доходов от наркоторговли. Заработанные таким путем деньги отмывались, в частности, в России. В августе его попытались убить во время выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии.

Министр связи и информации тогда рассказал, что задержанные поведали все детали операции, которая готовилась по меньшей мере шесть месяцев".

После случившегося власти России решительно осудили попытку покушения на Мадуро. Президент Венесуэлы давно поддерживает дружественные отношения с лидером РФ Владимиром Путиным.