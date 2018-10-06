''Меня хотели отравить'': дочь друга Путина заявила о преследованиях в ЕС

Бывший депутат петербургского парламента, а ныне политэмигрант Ольга Литвиненко обратилась в правоохранительные органы Польши из-за слежки за ней и ее семьей.

Как передает "Радио Свобода", женщина подозревает, что наблюдение организовано по распоряжению ее отца - долларового миллиардера, друга президента РФ Владимира Литвиненко.

Владимир Литвиненко и Владимир Путин

Эмигрантка сообщила, что заметила посторонних, сопровождающих повсюду ее семью, еще в 2012 году. Кроме того, неизвестные несколько раз пытались проникнуть на территорию детского сада, в котором учился ее сын.

Ольга Литвиненко с детьми

"Дошло до того, что многие родители стали бояться присутствия неизвестных лиц, кружащих вокруг детского сада. Было установлено дежурство, когда забирали детей, чтобы папа смотрел и считал, сколько детей вышло", - рассказала она.

"Возможно, это было сделано для того, чтобы оказать на меня давление, чтобы я перестала активно выступать в СМИ с разоблачениями. Возможно, хотели похитить ребенка. Не исключаю, что целью могло являться отравление, как сейчас в Англии", - добавила женщина.

Ольга Литвиненко

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Литвиненко поведала, что в ее деле уже прошло несколько допросов, далее будут допрашивать свидетелей. "Я думаю, что будет очень громкое дело", - уверенна она.

"В этом деле затронута очень известная телефонная компания, оператор мобильной связи, название пока не могу сказать, потому что ведется следствие. Люди, не имея на то лицензии, получили незаконным способом полный биллинг моего телефона. Я принесла в прокуратуру 680 листов - распечатку моих телефонных звонков, моего местонахождения по сотовому телефону и СМС. Только за один год! Вы представляете, какие там деньги были, чтобы все это незаконным способом получить?!" - рассказала экс-депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2010 году Ольга Литвиненко была лишена отцом собственной дочери и вынуждена скрываться за границей. В России она официально считается похищенной: по версии Следственного комитета, ее местонахождение определить не удается.