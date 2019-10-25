Российская пропаганда долго – с 9 по 23 октября не могла начать радоваться полной грудью из-за ухода отрядов США с турецко-сирийской границы. Пыталась, но выходило плохо. После заключения 22 октября в Сочи российско-турецкого договора о разделе на двоих северо-востока Сирии из Кремля указали: радоваться по полной. Радоваться стали, но выходит по-прежнему жиденько и без огонька, – понимают, что радоваться нечему.

Прежде, чем посмотреть, кто и что выигрывает в Сирии, взглянем, как появился этот договор в Сочи.

После страстного обмена колкостями Анкары и Вашингтона в Турции 18 октября всё-таки приземлился Майк Помпео, а не Дональд Трамп. Приземлился настолько удачно, что в тот же день Анкара и Вашингтон заключили договор: США снимают санкции с Турции, а та приостанавливает наступление на сирийских курдов. Приостанавливает на пять дней, которые даёт отрядам курдов, чтобы ушли из осаждённого Сирийской Нацармией городка Серекания или по-арабски – Рас-эль-Айн. Интересная деталь – СМИ России сейчас стали называть все курдские городки по-арабски, не по-курдски, как делали раньше.

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Позицией Анкары было: пусть уйдут, а через пять дней посмотрим, что делать дальше. Для Вашингтона притормозить с санкциями не было проблемой – их вели лишь против трёх турецких министров, а всё остальное было только в проектах в Конгрессе. Анкара и Вашингтон прекрасно договорились, из-за чего Кремль бросило в холодный пот, и он на следующий день совершил карательную акцию против сирийских туалетов.

Российские лётчики 19 октября совершили от 7 до 10 налётов на заброшенный малый аэродром "Тафтаназ" возле одноимённого городка в Идлибе. Этот аэродром давно никто не использовал, взлётная полоса заросла бурьяном и единственным функционирующим объектом на нём, по всей видимости, был туалет. По сообщению Генштаба России, на этом аэродроме окопались страшные бородатые джихадисты из "Комитета освобождения Шама", и военно-космическим силам РФ была поставлена задача выбить их оттуда. Так как у бородачей нет авиации, то целями бомбометания стали бурьян на взлётной полосе и туалет.

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Лётчики России с задачей справились – туалет снесли, бурьян проредили, и лётное поле стало не пригодным даже для игры в футбол. Лётчики Асада за это не брались, так как не могли, в отличие от хора им. Верёвки, спалить родную хата за умеренную плату.

Москва срочно уничтожила лётное поле "Тафтаназ" с перепугу, что турки, нашедшие общий язык с Помпео, завтра на нём обязательно высадятся, начнут бомбить Дамаск и всё пропало. Восемь лет этот аэродром на территории подконтрольной оппозиции и туркам не волновал Москву, и вдруг его решили срочно перепахать. В Анкаре после этого, вероятно, посмотрели в сторону Москвы и покрутили пальцем у виска. Эта акция была однозначно антитурецкой, но Москве она бонусов не дала. К 21 октября отряды курдов ушли из Серекании, а 23 октября истекали те пять дней, на которые Эрдаган пообещал Помпео приостановить наступление. У Кремля опять выступил холодный пот: было непонятно, что будет делает Эрдоган после глупого налёта на "Тафтаназ", тем более, что в отличие от него, сирийская Нацармия никому и ничего не обещала. В Москве могут обзывать её джихадистами и как угодно, но считаться с ней вынуждены.

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В результате 22 октября в Сочи появился "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой", проигравших от которого размещаю по мере убывания: курды, Россия, Асад и Трамп.

Сирийские курды под руководством якобы мудрой партии "Демсоюз" за двенадцать дней от начала 9 октября операции "Источник мира" и до "Меморандума" умудрились потерять всё. Теперь они обязаны отойти на 32 км от границы, как и хотел Эрдоган, но на худших условиях, – без возможности сохранить в этом районе милиционные отряды. Территория размером 150 на 32 км вообще изымается из их, так сказать, хозяйственного пользования, и Москва отдаёт её, так сказать, на нужды самообороны Турции. Это район между городками Серекания и Телль-Абьяд, в котором и шли боевые действия. Москва отдала Турции даже те районы, которые её армия ещё не успела занять.

Турки не случайно начали наступление именно в нём – это территория со смешанным населением. После её занятия полоску сирийского Курдистана разрезали по середине и получилось два изолированных курдских анклава вокруг городов Кобани и Камышлы. Всё, сбылась мечта Эрдогана, Асада и Путина: курдское государственное образование "Рожава" (Запад) де-факто прекратило существование. "Склеить" обратно оба анклава никто из этой троицы не позволит. Если Эрдоган сделает всё, чтобы в его серединку вернулись не только те арабы, которые ушли при ИГИЛ и "Рожаве", но и беженцы из других районов, то Асад и Москва будут делать то же самое на своих "концах" в Кобани и в Камышлы. Теперь курды чешут затылки, – плохо жили за пазухой у Трампа, который обещал им государство Курдистан, пусть не завтра, а в далёкой перспективе. Раскрутить за 12 дней в ООН и на других площадках тему создания "Большого Курдистана" никто тоже не смог, да и не пытался.

Курды из "Демсоюза" могут продолжать ругать Трампа и американцев предателями, но в глазах оппозиционных сирийцев и западных леваков теперь именно они предатели из-за братания с Асадом – "дамасским мясником". Эти курды долго и успешно рекламировали свою "Рожаву" в Америке и в Европе как образ нового анархо-коммунистического мира, к ним ехали посмотреть и давали деньги, а теперь всему этому пришёл конец. Прежде всего, моральный, – леваки в который раз убедились, что марксисты их опять развели, пусть и не так круто, как Сталин или Мао. Что касается сторонников Асада и партии БААС, то для них курды – это что-то вроде местных "бандеровцев". Папа Асада и он сам убивали их меньше, чем Саддам Хусейн, лишь потому, что в Сирии их меньше и они до 2012 г. были менее активны, чем в Ираке.

Курды потеряли не только финансирование из США, но и своё собственное. В городе Эль-Хасака они брали с местных асадовцев, занимавшихся добычей и продажей нефти, налог в 35% в пользу "Союза демсил", из которого треть отдавали арабским отрядам. Но Эль-Хасаку заняли отряды Асада и нефтепромышленники радостно меняют "крышу".

Уходить курдским отрядам самообороны положено в те районы, где курдов почти нет. Это притом, что большинство курдов в Сирии потомки тех, кто в составе французской армии воевал с Ататюрком, а затем отступил с ней на подмандатные Франции территории. Единственный "плюс" у курдов в этой ситуации тот, что не все их отряды, особенно на юго-востоке разорвали отношения с США и перешли к Асаду. Похоже, скоро начнётся обратный процесс.

Потери курдов за 12 дней составили, по данным Анкары, около 700 бойцов, сирийская Нацармия потеряла 74 бойца, турецкая армии – около 10. Во время битвы за Ракку в отрядах курдов было 35 тыс. бойцов, в войне с ИГИЛ они потеряли 10 тыс. человек, но затем их численность восстановили. Теперь эти 35-40 тыс. бойцов остались без внятного финансирования и политически дезориентированы.

Проигрыш Кремля не столь сокрушительный, как у курдского "Демсоюза", но в одном аспекте фатальный.

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В Москве после "Меморандума" должны не радоваться победе, а хоронить свою идею мобилизации всех арабов на борьбу с "новым османским игом", возможности реализации которой сильно опасалась администрация Обамы. Через два дня после начала "Источника мира" Путин слетал в Саудовскую Аравию поговорить не так о нефти, как о том, чтобы та начала эту мобилизацию. Но из Путина новый Лоуренс Аравийский не вышел. Саудиты, как и другие арабы, давно охладели к так называемым палестинцам, и тем более не горят желанием из-за курдов мобилизоваться на войну с турками, которые вместе с персами не дают "палестинской проблеме" умереть естественной смертью. Теперь, когда Москва отдала Турции часть территории Сирии для самообороны, она полностью лишила себя возможности вести антитурецкую пропаганду среди арабов.

Но силы самообороны Турции включают в себя и Сирийскую Нацармию численностью около 100 тыс. бойцов. Это второй крупный проигрыш Москвы, которым Анкара начала пользоваться и воспользуется ещё не один раз. Эрдоган передаст Нацармии под контроль те 4220 кв. км, которые получил по "Меморандуму", и она окажется лицом к лицу с воинством Асада и России. Фактически за Евфратом появился второй Идлиб, но на иных условиях, а с ним Москва и Асад получили линию фронта в 450 км, почти такую, как и на востоке Украины, и не только по длине. Сочинский меморандум будут выполнять так же, как и Минские соглашения, а в перспективе его ждёт судьба Будапештского меморандума. Ещё раз подчеркну, Сирийская Нацармия в Сочи не прилетала, и не обещала не заходить за шоссе М4 никому, – ни Москве, ни Вашингтону.

Эйфория в Москве от приобретения для Асада новых территорий идёт вяло и из-под палки, так как очевидны две вещи. Первая, – новые территории надо охранять. Вторая, – ситуация с их охраной напоминает немецкую оккупацию Беларуси, когда города и дороги контролировали немцы, а лес – всевозможные партизаны, которых из него "выкуривала" уже Красная армия. Партизаны не слишком обращали внимание на немцев, когда вдоль дорог собирали грибы. В Сирии они тоже не особо будут обращать внимание на россиян и асадовцев вдоль дорог, общая протяженность которых в российской зоне оккупации более 1,5 тыс. км и это горы, а не пустыня, как вокруг Пальмиры.

Де-факто Россия в Сочи приписала себе полосу на севере Сирии длинной 450 км и шириной от 50 до 70 км, половину которой согласилась стеречь вместе с Турцией. Пока туда перебросили всё, что смогли снять с фронта в Идлибе и наскрести в тылах у Асада. Но этого явно мало, и будет совсем не хватать, когда там начнут постреливать разные партизаны, а их число будет только расти.

Столкновение россиян с сирийской Нацармией вообще неизбежно. Кремль давно уже готовится к нему и рассказывает везде, что сирийская Нацармия и оппозиция – это дикие люди, фанатики, джихадисты и нормальных среди них нет. Кремль повторят тот же трюк, который проделывал в 1990-ые и "нулевые" в отношении чеченцев. Российские СМИ в один миг тогда превратили генерала и члена КПСС Дудаева, комсомольца Басаев и всех чеченцы в племя дикарей из пещер. Если судить по тому, что к этой информационной компании подключился уже и оппозиционный профессор Валерий Соловей, то в Кремле таки сильно подгорает.

У Асада своеобразная Пиррова победа. Он крупно выиграл в информационном плане, но не имеет достаточно сил, чтобы занять и освоить эту территорию, лежащую между "зоной безопасности" Турции и огромной территорией, оставшейся под контролем арабских отрядов Сирийских демсил и американо-европейской Коалиции. Американцы, к досаде Москвы, ушли только с севера, но не с центра и юга. Более того, в этих районах и в Ракке прошли митинги с требованиями, чтобы США и европейцы даже не думали оттуда уходить. Эти митинги в стране, где с 1960-ых насаждали ненависть к США и к Западу, – очень серьёзная победа американцев. Ради этого стоило уйти из Кобани, Камышлы и Манбиджа, взорвать одну собственную базу и оставить десяток палаток и груды бытового мусора, в которых с упоением стали рыться российские журналисты и военные.

США от такого ухода в целом лишь выиграли, и по-крупному. В проигрыше оказался только лично Трамп, которого стали обвинять в сдаче территории Путину. Но Трампу не привыкать к тому, что он российский агент. До дня выборов ещё год, за который в Сирии произойдёт много чего занятного, и не только в Сирии. Особенно с учётом, что Москва не хочет выполнять Сочинский меморандум и передавать Турции оговоренный в нём район, если судить по шедшим там 24 октября боям. Притом, что подпись Путина на Сочинском меморандуме ещё толком не высохла.

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