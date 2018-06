Мелания Трамп впервые показалась на публике после операции: опубликованы фото

Супруга президента США Мелания Трамп впервые после операции по устранению доброкачественной опухоли почек появилась на публике.

Первая леди страны с Дональдом Трампом посетила встречу с семьями погибших американских военных, о чем написала в своем микроблоке в Twitter.

"Сегодня вечером президент США и я были удостоены чести отдать дань памяти нашим павшим героям", – отметила она, опубликовав фотографии.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7