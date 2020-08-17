Мелания Трамп снова отдернула руку от мужа: сеть взорвалась предположениями
Жена президента США Дональда Трампа Мелания опять отказалась дать мужу руку, когда их самолет прибыл на базу Эндрюс в Вашингтоне, округ Колумбия.
Видео инцидента стало вирусным в Twitter. Перед этим супруги провели выходные в Нью-Джерси.
Когда пара вместе с сыном Бэрроном спускалась по трапу с самолета, Трамп попытался взять жену за руку, но она ее быстро отдернула.
Спустя секунду президент повторил попытку, но Мелания держала руку подальше, крепко зажав ею подол платья.
Видео вызвала бурю обсуждений у пользователей.
Некоторые предположили, что пара переживает не лучший период отношений.
Другие отметили, что был сильный ветер и Мелания просто пыталась удержать платье.
Вот лишь некоторые комментарии:
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, жена президента США Дональда Трампа Мелания опять отказалась брать мужа за руку, когда их самолет прибыл в Рим.