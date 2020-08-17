Мелания Трамп снова отдернула руку от мужа: сеть взорвалась предположениями

Борис Бондарь Мир 22:59, 17.08.2020 Обновлено: 23:00, 17.08.2020

Жена президента США Дональда Трампа Мелания опять отказалась дать мужу руку, когда их самолет прибыл на базу Эндрюс в Вашингтоне, округ Колумбия.

Видео инцидента стало вирусным в Twitter. Перед этим супруги провели выходные в Нью-Джерси.

Когда пара вместе с сыном Бэрроном спускалась по трапу с самолета, Трамп попытался взять жену за руку, но она ее быстро отдернула.

Спустя секунду президент повторил попытку, но Мелания держала руку подальше, крепко зажав ею подол платья.

Видео вызвала бурю обсуждений у пользователей.

Некоторые предположили, что пара переживает не лучший период отношений.

Другие отметили, что был сильный ветер и Мелания просто пыталась удержать платье.

Вот лишь некоторые комментарии:

"Какого черта он тянется к ее руке, которая держит сумочку? Он хочет, чтобы она уронила сумочку и взяла его за руку?"
(Twitter)
"Вероятно, он хочет держать ее за руку, чтобы удерживать равновесие на лестнице. Она, наверное, не хочет падать, если он упадет. Она должна понимать, что у него проблемы со здоровьем, вероятно, связанные с деменцией".
(Twitter)
"Я бы тоже не хотела, чтобы его маленькие, толстые, оранжевые руки хватались за меня".
(Twitter)
"Не будьте смешным... Она поднималась по лестнице на каблуках и в платье. Дул ветер, и она одной рукой держалась за поручень и сумочку, чтобы юбка не взлетела и не показала всем свои трусики".
(Twitter)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, жена президента США Дональда Трампа Мелания опять отказалась брать мужа за руку, когда их самолет прибыл в Рим.

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