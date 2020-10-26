Сегодня американский актёр Мэл Гибсон выразил свою поддержку армянскому народу, в своём видеообращении. Ситуация очень непростая и неоднозначная, поскольку такие люди как Мел Гибсон пользуются, несмотря на сопровождающие его скандалы, очень большой поддержкой своих поклонников. И даже те люди, которые без понятия, что такое Нагорный Карабах или, тем более, Арцах, будут поддерживать то о чём они без понятия, но чему сопереживает их “звезда”.

Между тем, следует понимать, что в этой поддержке, как и во многих элементах гибридной, информационной войны против Азербайджана присутствует российский след. И начнём мы, для начала, для большего понимания, издалека. Извините, но уж очень издалека - с 2003 года.

Именно в 2003 году главой бенефициар “МаксимаТелеком” Сергей Гарегинович Асланян благодаря покровительству нефтяной компании ТНК становится вице-президентом МТС, где на нём, не без посредничества, замыкается IT-инфраструктуру компании.

Два года спустя по его линии пытаются внедрить i-mode, технологию для адаптации интернет-контента и услуг для мобильных телефонов, с выделением $27 млн для интеграции за рубежом. Идея, не смотря на затраты и перспективы претерпела фиаско и предприимчивого армянина, который скорее всего запилил 99,9% от бюджета, глава АФК "Система" Владимир Евтушенков отправил в “Ситроникс”.

Однако это не стало провалом для Асланяна и он, получив контракты по IT-решениям для Олимпиады в Сочи, а так же заказ на бесконтактные карты для московского метро, системы учета и проверки багажа стал составной частью “Ростеха”.

Благодаря предприимчивости армянина Асланяна было распилено 26 миллиардов рублей на производстве неких высокотехнологичных микросхем, а так же не менее 1 миллиарда долларов на некую нано-деревне.

Но, не смотря на такие вложения “Ситроникс” Сергея Асланяна исчез с Лондонской биржи. Почему? А потому, что ни одно из его детищ он не реализовывал, а инвестиции исчезали в никуда.

В дальнейшем Асланян пилил бюджетные средства, где только ему не доводилось. Пока его кривая, но прибыльная дорожка не довела до “Газпром-Медиа”, который взял предприимчивого армянина благодаря тому, что тот через родственника Микаэля Исраеляна помог приобрести RTVi, грандиозную презентацию которого устроили в русском ресторане “Романов” в Лос-Анджелесе.

И, внимание, кому даёт интервью Мел Гибсон со слёзными речами про "Арцах"? Всё верно - RTVi.

Финал. Занавес.