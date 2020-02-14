Лавров не успел похвастаться: Мексика "обломала" Россию с масштабной военной сделкой

В Мексике опровергли заявления о возможной поставке в страну военных вертолетов российского производства.

Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел после того, как главный дипломат РФ Сергей Лавров рассказал об якобы успешных переговорах, которые вели два государства, пишет газета Universal.

"Источники в МИД заверили, что вертолеты не будут закуплены у России", – сообщило в пятницу, 14 февраля, издание.

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Так, на прошлой неделе Лавров по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом заявил, что Мехико якобы рассматривает предложения Москвы по новым контрактам на поставку военных вертолетов.

При этом США не исключали, что в случае заключения Мексикой соглашения с Россией против страны могут применить санкционные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Канада, США и Европейский союз ввели новые санкции против России.

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