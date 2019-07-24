Мэй ушла: Британия получила нового премьер-министра

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон в среду, 24 июля, официально стал премьер-министром страны.

На этом посту политик сменил Терезу Мэй, которая занимала кресло премьер-министра с июля 2016 года. Как сообщает Sky News, во время встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце политика попросили сформировать правительство.

"Я беру на себя личную ответственность за изменения, которые хочу видеть в стране", – заявил после вступления в должность он.

Иллюстрация BBC

Ранее, 23 июля, по итогам голосования Джонсон был избран новым лидером Консервативной партии Великобритании, набрав 92 153 голоса – почти вдвое больше, чем его оппонент Джереми Хант.

После оглашения результатов политик пообещал, что Великобритания выйдет из Европейского Союза 31 октября 2019 года.

Отметим, Джонсон является сторонником "жесткого" Brexit и еще в статусе кандидата в лидеры консерваторов неоднократно говорил, что Британия выйдет из ЕС в октябре с соглашением или без него.

Встреча Джонсона и Елизаветы II Sky News

Пресс-конференция Джонсона Sky News

Пресс-конференция Джонсона Sky News

Борису Джонсону 55 лет, родился в Нью-Йорке, затем с семьей переехал в Брюссель, а затем в Лондон.

Образование получил в Итонском колледже, потом поступил в Оксфордский университет, где занимался литературой и философией.

После университета он стал работать журналистом, а в 2001 году стал членом палаты общин парламента Великобритании от Консервативной партии.

Заметным игроком на британской политической арене Джонсон стал в 2008 году, когда занял пост мэра Лондона. Эту должность он сохранял до 2016 года.

В 2016 году Джонсон стал министром иностранных дел Великобритании в правительстве Мэй, но в 2018 году покинул эту должность из-за разногласий с Мэй по Brexit.

Борис Джонсон BBC

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