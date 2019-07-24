Мэй ушла: Британия получила нового премьер-министра

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон в среду, 24 июля, официально стал премьер-министром страны.
На этом посту политик сменил Терезу Мэй, которая занимала кресло премьер-министра с июля 2016 года. Как сообщает Sky News, во время встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце политика попросили сформировать правительство.
"Я беру на себя личную ответственность за изменения, которые хочу видеть в стране", – заявил после вступления в должность он.
Иллюстрация
BBC
Ранее, 23 июля, по итогам голосования Джонсон был избран новым лидером Консервативной партии Великобритании, набрав 92 153 голоса – почти вдвое больше, чем его оппонент Джереми Хант.
После оглашения результатов политик пообещал, что Великобритания выйдет из Европейского Союза 31 октября 2019 года.
Отметим, Джонсон является сторонником "жесткого" Brexit и еще в статусе кандидата в лидеры консерваторов неоднократно говорил, что Британия выйдет из ЕС в октябре с соглашением или без него.
Встреча Джонсона и Елизаветы II
Sky News
Пресс-конференция Джонсона
Sky News
Пресс-конференция Джонсона
Sky News
Борису Джонсону 55 лет, родился в Нью-Йорке, затем с семьей переехал в Брюссель, а затем в Лондон.
Образование получил в Итонском колледже, потом поступил в Оксфордский университет, где занимался литературой и философией.
После университета он стал работать журналистом, а в 2001 году стал членом палаты общин парламента Великобритании от Консервативной партии.
Заметным игроком на британской политической арене Джонсон стал в 2008 году, когда занял пост мэра Лондона. Эту должность он сохранял до 2016 года.
В 2016 году Джонсон стал министром иностранных дел Великобритании в правительстве Мэй, но в 2018 году покинул эту должность из-за разногласий с Мэй по Brexit.
Борис Джонсон
BBC
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Согласно пунктам договора, Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
Однако, 15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
После трех провальных голосований по принятию соглашения касательно Brexit сроки выхода страны из организации перенесли.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
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