Мэй со слезами уходит в отставку: кто ее заменит

После заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отставке западные СМИ уже составили перечень претендентов на ее должность.

В частности, The Guardian и Sky News поделились данными о тех, кто уже объявил о намерениях побороться за этот пост, и тех, кто вскоре может вступить в гонку.

Фаворитом на должность главы Консервативной партии и премьер-министра назвали экс-министра иностранных дел и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона.

Борис Джонсон Sky News

Он активно поддерживал кампанию за выход Великобритании из ЕС и уже объявил о своем желании возглавить правительство. По предварительным опросам, Джонсон получит около 39% голосов.

На 13% от экс-мера Лондона отстает заместитель министра юстиции по вопросам прав человека Доминик Рааб. Отмечается, что он выступал за более жесткий выход из ЕС, чем предлагала Мэй.

Доминик Рааб Sky News

Кроме того, за место премьера может побороться министр иностранных дел Джереми Хант. В Британии его прозвали "Мэй в штанах" из-за схожести с действующим премьер-министром. Хант неоднократно поддавался критике местных СМИ.

Джереми Хант Sky News

Есть шансы возглавить правительство и у министра окружающей среды Майкла Гоува. Он проводил перед референдумом кампанию за Brexit Великобританиии и до последнего остался верен взглядам Мэй. Гоув успел побывать министром образования и юстиции. Его также считают хорошим оратором.

Майкл Гоув Sky News

Среди претендентов называют также лидера Палаты общин Андреа Лидсом, которая ушла в отставку, тем самым выразив протест против последних предложений Мэй.

Андреа Лидсом Sky News

Имеет опыт работы в министерствах. При этом, несмотря на то, что Лидсом также поддерживает выход страны из ЕС, ее шансы оценили невысоко.

Тереза Мэй Sky News

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