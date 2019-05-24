Мэй со слезами уходит в отставку: кто ее заменит

После заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отставке западные СМИ уже составили перечень претендентов на ее должность.
В частности, The Guardian и Sky News поделились данными о тех, кто уже объявил о намерениях побороться за этот пост, и тех, кто вскоре может вступить в гонку.
Фаворитом на должность главы Консервативной партии и премьер-министра назвали экс-министра иностранных дел и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона.
Борис Джонсон
Sky News
Он активно поддерживал кампанию за выход Великобритании из ЕС и уже объявил о своем желании возглавить правительство. По предварительным опросам, Джонсон получит около 39% голосов.
На 13% от экс-мера Лондона отстает заместитель министра юстиции по вопросам прав человека Доминик Рааб. Отмечается, что он выступал за более жесткий выход из ЕС, чем предлагала Мэй.
Доминик Рааб
Sky News
Кроме того, за место премьера может побороться министр иностранных дел Джереми Хант. В Британии его прозвали "Мэй в штанах" из-за схожести с действующим премьер-министром. Хант неоднократно поддавался критике местных СМИ.
Джереми Хант
Sky News
Есть шансы возглавить правительство и у министра окружающей среды Майкла Гоува. Он проводил перед референдумом кампанию за Brexit Великобританиии и до последнего остался верен взглядам Мэй. Гоув успел побывать министром образования и юстиции. Его также считают хорошим оратором.
Майкл Гоув
Sky News
Среди претендентов называют также лидера Палаты общин Андреа Лидсом, которая ушла в отставку, тем самым выразив протест против последних предложений Мэй.
Андреа Лидсом
Sky News
Имеет опыт работы в министерствах. При этом, несмотря на то, что Лидсом также поддерживает выход страны из ЕС, ее шансы оценили невысоко.
Тереза Мэй
Sky News
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна была выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
2 апреля Мэй заявила, что стране необходима новая отсрочка выхода из Европейского Союза.
21 мая правительство Великобритании одобрило поправки к соглашению о Brexit, инициированные Мэй. Они призваны помочь утвердить документ в парламенте за счет компромисса с интересами лейбористов.
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