Мэй оставили премьером Британии: что будет с Brexit

Парламент Британии в среду, 16 января, отклонил предложение выразить недоверие правительству премьер-министра Терезы Мэй.

Как передает "Русская служба ВВС", такое решение было принято большинством в 19 голосов. В то же время вопрос "Брексита" остается нерешенным, так как ни один из вариантов поведения в отношении Евросоюза не имеет поддержки твердого большинства.

Отмечается, что голосование по недоверию правительству инициировано лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином после того, как Палата общин 15 января отклонила согласованный Британией и Евросоюзом проект договора о выходе из ЕС.

Тереза Мэй ВВС

Теперь Тереза Мэй по решению парламента в течение трех рабочих дней, то есть к понедельнику, 21 января, должна предложить Палате общин новый вариант договора с Евросоюзом.

"Судя по утечкам из правительства, этого нового плана у Мэй нет. Кроме того, представители ЕС неоднократно и решительно заявляли, что в заданных Лондоном рамках ничего иного они предложить Британии не могут и пересматривать проект не собираются", — сказано в сообщении.

В материале также подчеркивается, что в такой ситуации вероятность внеочередных выборов и того, что Мэй подаст в отставку, остается высокой. Проведения выборов требует и лидер лейбористов Корбин.

"Если правительство не может провести решение через парламент, оно должно обратиться к народу за новым мандатом", — заявлял он раннее.

Вероятным вариантом также называют возможную отсрочку момента "Брексита", то есть формального выхода из ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.

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