Мэй оставили премьером Британии: что будет с Brexit

Парламент Британии в среду, 16 января, отклонил предложение выразить недоверие правительству премьер-министра Терезы Мэй.
Как передает "Русская служба ВВС", такое решение было принято большинством в 19 голосов. В то же время вопрос "Брексита" остается нерешенным, так как ни один из вариантов поведения в отношении Евросоюза не имеет поддержки твердого большинства.
Отмечается, что голосование по недоверию правительству инициировано лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином после того, как Палата общин 15 января отклонила согласованный Британией и Евросоюзом проект договора о выходе из ЕС.
Тереза Мэй
ВВС
Теперь Тереза Мэй по решению парламента в течение трех рабочих дней, то есть к понедельнику, 21 января, должна предложить Палате общин новый вариант договора с Евросоюзом.
"Судя по утечкам из правительства, этого нового плана у Мэй нет. Кроме того, представители ЕС неоднократно и решительно заявляли, что в заданных Лондоном рамках ничего иного они предложить Британии не могут и пересматривать проект не собираются", — сказано в сообщении.
В материале также подчеркивается, что в такой ситуации вероятность внеочередных выборов и того, что Мэй подаст в отставку, остается высокой. Проведения выборов требует и лидер лейбористов Корбин.
"Если правительство не может провести решение через парламент, оно должно обратиться к народу за новым мандатом", — заявлял он раннее.
Вероятным вариантом также называют возможную отсрочку момента "Брексита", то есть формального выхода из ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
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