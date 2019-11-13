Меган Маркл беременна? Букмекеры сделали ставки на пополнение в королевской семье

Герцоги Сассекские Принц Гарри и Меган Маркл с невысокой вероятностью могут стать родителями во второй раз до конца 2020 года.

Об этом сообщает британская букмекерская компания Ladbrokes Coral, передает издание Express.

Недавно поклонники королевской семьи начали обсуждать возможную беременность Меган Маркл, которая в мае 2019 года родила первенца Арчи. Однако букмекеры считаю, что шансы на расширение королевской семьи до конца 2020 года составляют всего 1/2.

Меган Маркл и принц Гарри mediananny.com

"Фанаты королевской семьи будут радоваться, если герцог и герцогиня объявят, что скоро снова услышат топот крошечных ног и Арчи станет старшим братом", – заявила представительница компании Ladbrokes Coral Джессика О'Рейли.

Стоит отметить, что неделю назад во время встречи с семьями военных в Виндзоре Гарри много общался с парами, у которых есть двое и более детей. Так, герцог Сассекский во время общения поинтересовался, как это — иметь второго ребенка.

Как пишет издание Force Network, мать двоих детей Сьюзи Стрингфеллоу, с которым общался муж Меган Маркл, рассказала: "Гарри на самом деле очень интересовался, как сложилось со вторым ребенком, потому что в нашей семье есть старший. Мы пытались убедить его решиться на второго ребенка".

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

8 мая Меган и Гарри показали новорожденного публике

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!