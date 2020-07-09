Медведев выдал, что украинцы должны смириться с аннексией Крыма

Отношения России и Украины изменились после проведения в Крыму так называемого референдума о воссоединении с Россией.

Об этом заявил в интервью KP.RU заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, украинцы должны заняться урегулированием конфликта на Донбассе.

"Об Украине могу лишь сказать, что после того, что там произошло, наши отношения, естественно, изменились. Изменились они и в силу понятных причин после проведения референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Россией", – сказал Медведев.

"Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "аморальным" отказ стран Запада, Украины и Грузии снять с Росии санкции.