Медведев набросился с обвинениями на Польшу за требования ареста диспетчеров РФ

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призывы Польши арестовать российских авиадиспетчеров, которые дежурили в Смоленске в день крушения самолета президента Леха Качиньского в 2010 году.

"В очередной раз наблюдаем агрессивную русофобскую истерию в Польше", – заявил Медведев на своих страницах в социальных сетях в четверг, 17 сентября.

По его словам, уровень взаимодействия властей Польши и РФ в расследовании трагедии якобы был "беспрецедентным", поэтому "ничего, кроме сожаления и возмущения, подобная активность вызвать не может".

Также он обвинил Варшаву в том, что из-за нее отношения с Москвой сейчас "на отвратительном уровне, а польский истеблишмент прилагает максимум усилий, чтобы окончательно загнать эти отношения на самое дно".

Как писал OBOZREVATEL, первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в районный суд Мокотува (Варшава) ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета 10 апреля 2010 года.

Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей.